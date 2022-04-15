В Киеве горячую воду и тепло будут считать по тарифу прошедшего отопительного сезона

Тарифы на горячую воду и тепло в Киеве до 31 мая останутся на уровне прошлого сезона. Да, цены не будут повышать.

В условиях военного положения люди оказались в сложном финансовом положении. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

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Городские власти смогли сдержать тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021-2022 годов, поэтому сейчас это будут продолжать.

Как будет дальше

По словам Кличко, дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которые установят на уровне государства.

Сегодня же мы делаем то, что можем и то, что зависит от нас,

– подытожил мэр.

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