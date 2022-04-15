В умовах воєнного стану люди опинились у складному фінансовому становищі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

Цікаво Чи зростуть тарифи на електроенергію після приєднання до енергомережі ЄС

Міська влада змогла стримати тарифи на тепло і гарячу воду в опалювальному сезоні 2021 –2022 років, тому зараз це продовжуватимуть.

Як буде далі

За словами Кличка, подальше корегування вартості буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави.

Сьогодні ж ми робимо те, що можемо і те, що залежить від нас,

– підсумував мер.

Може зацікавити – Київ готують до Великодня: деталі від КМДА: