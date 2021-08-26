В Киеве из-за ремонтных работ остановилось движение по Южному мосту: образовалась пробка

Первый день ограничения движения по одному из главных мостов Киева ознаменовался появлением крайне масштабных пробок. Из-за отсутствия возможности проезда по двум полосам на Южном мосту пробки сковали проезд почти по всей левобережной части столицы.

Как только ремонтники перекрыли участок дороги на мосту, его пропускная способность значительно снизилась. Поэтому в час пик пробка тянулась вплоть до станции метро "Бориспольская".

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Поскольку вариантов быстро добраться до центра у жителей Позняков, Осокорков и Харьковского массива, а также Борисполя и близлежащих населенных пунктов не было, автомобилисты пытались воспользоваться другими мостами.

Ремонт продлится до 1 октября

По данным Киевавтодора, работы по ремонту деформационных швов начались еще 24 августа. Однако город был фактически пустым, поэтому киевляне неудобств не заметили.

Впрочем, уже 26 августа произошел транспортный коллапс. Сначала – из-за часов пик, а потом – из-за огромного количества фур.

Кроме того, пробки образовались на всех дорогах на подъезде к Дарницкому мосту.



Движение по Южному мосту замедляют фуры / Фото dtp.kiev.ua

Пока единственные не заблокированные полосы для движения на Южном мосту фактически заняли грузовики, которые двигаются очень медленно. Длина пробки, согласно данным Google maps, превышает 8 километров.

Закончить ремонт деформационных швов коммунальщики планируют только 1 октября. Поэтому, к ухудшению транспортной ситуации жителям Левого берега, судя по всему, придется привыкать.

Смотрите видео ужасной пробки в Киеве на Южном мосту: