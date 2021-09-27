Мужчина в костюме из мусора разгуливал на Климатическом марше в Киеве

Харьковчанин приехал в Киев, чтобы принять участие в масштабной акции, посвященной экологическим проблемам Украины. Для этого он создал оригинальный костюм из мусорных пакетов и всякого хлама.

Как утверждают столичные сообщества в соцсетях, "мусорный человек" был одним из самых ярких участников Климатического марша. Он обратил на себя много внимания и показал всем, что не надо мусорить.

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Экоактивист шел по Крещатику с табличкой "Не выбрасывайте мусор".

Убрал весь мусор, который нашел

Как отметили очевидцы, мужчина принял участие в Климатическом марше, который состоялся в центре Киева 26 сентября.

Активист шел по Крещатику и собирал весь мусор, который валялся на главной улице Украины.

Видео с мужчиной стало вирусным. Его мгновенно распространили во многих сообществах. В комментариях к видео киевляне отметили, что Киев буквально утопает в мусоре именно из-за людей, которые не заботятся о городе и не могут донести окурки и прочий мусор до урны.

Смотрите видео с "мусорным человеком" в Киеве:

Требования активистов на Климатическом марше

Представители общественной организации "Экодействие" и неравнодушные граждане хотят, чтобы представители власти: