Разыскивают наглеца: в Киеве кто-то забронировал место на тротуаре для своего авто

В Киеве возле дома на улице Большая Васильковская, 112, кто-то повесил на столбик на тротуаре надпись, как в ресторане – "место забронировано". В соцсетях ищут этого наглеца.

Объявления напечатали на обычном листе формата А4. Найти "героя парковки" пока не удалось.

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Ищут автора

Кто-то таким образом пытается сохранить за собой место для парковки, и имеют ли отношение к этому заведения рядом, пока неизвестно.

Как видно на фотографиях, на всех столбиках есть объявления.

Напечатали на принтере и закрепили скотчем / Фото Kyiv Media

Такое объявление обнаружили на Большой Васильковской / Фото Kyiv Media

Еще один "герой"

Ранее e Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку Bentley Continental в черном цвете. Владелец роскошного автомобиля решил переделать антипарковочный столбик со стационарного на съемный, вставив туда свой замок. Это также произошло на улице Большой Васильковской.