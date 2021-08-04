Оголошення надрукували на звичайному листі формату А4. Знайти "героя паркування" поки не вдалося.

До теми У центрі Києва евакуювали Maybach з елітними номерами, який запаркували посеред тротуару

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Хто таким чином намагається зберегти за собою місце для паркування, і чи причетні до цього заклади поруч, поки невідомо.

Як видно на фотографіях, на усіх стовпчиках є оголошення.

Надрукували на принтері й закріпили скотчем / Фото Kyiv Media

Таке оголошення виявили на Великій Васильківській / Фото Kyiv Media

Ще один "герой"

Раніше e Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик Bentley Continental в чорному кольорі. Власник розкішного автомобіля вирішив переробити антипаркувальний стовпчик зі стаціонарного на зйомний, вставивши туди свій замок. Це також сталось на вулиці Великій Васильківській.