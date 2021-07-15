Це дозволило водію паркувати машину на тротуарі біля стрип-бару на Великій Васильківській. Комунальники розкрили аферу.

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Облаштував місце паркування на тротуарі

Про незвичне порушення правил паркування пише заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Коли в тебе Bentley Continental в чорному кольорі, і ти зранку в четвер приїжджаєш під стрип-бар, то тебе щиро обурює тротуар для пішоходів, на якому не можна запаркуватися. Що ти робиш? Ти домовляєшся з умільцями, які переробляють один з антипаркувальних стовпчиків зі стаціонарного на зйомний, вставивши туди свій замочок, платиш 200 гривень і стаєш на тротуар як патрицій. Як кращий за інших,

– іронічно розповідає чиновник.

Усов також написав, що стовпчик буде заварений, а власник розкішної автівки забиратиме машину зі штрафмайданчика та заплатить штраф, як й усі інші порушники.

Нові тарифи на паркування

У Києві з 1 липня почали діяти нові тарифи на паркування авто. За несплату водіїв штрафуватимуть, але не одразу – дали два тижні, аби звикнути до нових правил. Це термін спливає 16 липня.