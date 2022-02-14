Яркое светлое пятно: в небе над Киевом заметили странное свечение

Киевляне в небе над Дарницей увидели странное свечение. Горожане в сети пытаются выяснить, что это было.

Фото явления опубликовали 13 февраля. На них видно яркое пятно света на небе, но нет информации, что именно это было.

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Явление зафиксировали в Киеве / Фото телеграм-канала "Типичный Киев"

Уникальное атмосферное явление в Харькове

Редкое явление харьковчане видели 20 января. Это гало – сфера света, которая возникает вокруг Солнца. Ее удалось сфотографировать.

На фотографиях, которые обнародовали в сети, видно что-то похожее на столб света, зависший в небе над городом. Это явление возникает из-за преломления света. Однако это происходит, когда в небе не капли воды, а ледяные кристаллы.

Текст публикации "Типичного Киева":

Вчера вечером киевляне увидели в небе над столицей странное свечение

Теперь в сети гадают, что же оно такое было. Варианты у жителей города довольно интересные: от "распылителей коронавируса" до НЛО с метеоритами.

Эксперты, что это такое на самом деле?