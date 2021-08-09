В Киеве на марше солидарности с белорусами произошли столкновения: видео

В Киеве 8 августа состоялась акция в поддержку белорусских политзаключенных. Впрочем, без столкновений не обошлось – участники применили перцовые баллончики.

Столкновения на акции солидарности с белорусами

Когда участники марша возвращались на Майдан Незалежности, появилась группа лиц. Некоторые из них – представители "Нацкорпуса", которые заверили, что участвуют в акции не от этой организации.

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Они заявили, что представители движения анархистов, которые также пришли на марш, – провокаторы. Националисты пытались сорвать их плакат. Между сторонами произошли столкновения, с обеих сторон активисты применяли перцовые баллончики.

Представители Нацкорпуса сказали, что перед маршем согласовали использование украинской и бело-красной символики. Тогда правоохранители объяснили анархистам, что мероприятие должно происходить без символик и политических партий. После этого их плакат свернули.

Смотрите видео столкновений на акции в поддержку белорусских политзаключенных:

Реакция "Белорусского дома"

Представитель "Белорусского дома" Евгений Городничук отметил, что никто не против, что приходят люди разных политических взглядов.

Но они навязывали свои политические взгляды, которые не касаются ни проблемы Беларуси, ни проблемы Украины. Будет шествие анархистов – пожалуйста,

– подчеркнул Городничук.

Что известно об акции в Киеве