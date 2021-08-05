В Киеве на место убийства Шишова приносят цветы и бело-красные флаги Беларуси

В Киеве на месте убийства белорусского активиста Виталия Шишова оборудовали мемориал. Люди приносят туда цветы, флаги и лампадки.

Это сделали его друзья и близкие через 3 суток после того, как его нашли повешенным в парке. "Мы помним, мы не простим", – пишут в сообществе "Белорусский дом в Украине".

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Сначала исчез, а потом нашли повешенным

Напомним, что изначально в СМИ появилась информация о том, что Виталий Шишов исчез – он не вернулся с утренней пробежки.

Позже, 3 августа, 26-летнего Шишова нашли около 8 утра повешенным в парке неподалеку от ЖК "Чайка" в Киеве. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Полиция знала о слежке за Шишовым

Друзья погибшего утверждают, что на его теле были следы побоев. Также близкие Виталия Шишова отмечают, что за ним давно следили и об этом знали в полиции.