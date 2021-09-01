В Киеве мужчина спас мальчика, который "летел" на машинке вниз по эскалатору: видео события

В строительном супермаркете Киева мальчик ехал на машинке по эскалатору. Говорят, что вместе с ним были родители. Вдруг они отпустили мальчика и он помчался вниз. Ребенка поймал прохожий.

Шедший мимо мужчина быстро отреагировал и поймал мальчика. Инцидент произошел 31 августа. В Сети опубликовали видео, как мальчик мчался вниз.

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Мужчина моментально отреагировал

На записи видно, как мальчик на желтой машинке мчится вниз. Один из посетителей строительного супермаркета заметил это. Буквально за 2 секунды он прибежал к эскалатору и остановил машинку.

Мальчик мчался с такой скоростью, что мужчину чуть потянуло за ним. Не сообщают, пострадал ли кто-то из людей из-за инцидента. Однако если бы не посетитель, мальчик мог бы сильно травмироваться.

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В комментариях люди предположили, что виноваты не родители. Ведь колеса машинки-коляски должны были бы прикрепиться к эскалатору. Кто-то из пользователей также удивился, как с эскалатора можно так быстро "лететь".