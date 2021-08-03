В Киеве мужчина сжег кафе, потому что не понравилось обслуживание
Источник:Полиция Киева
В Киеве мужчина сжег кафе на улице Шолом Алейхема, потому что ему не понравилось, как его обслужили. Поджигателя задержали, он был пьян.
Злоумышленник разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег. В результате пожара поврежден интерьер зала.
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Решил отомстить
С места происшествия изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы. Вероятно, это та самая, которой воспользовался поджигатель.
Нам злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить,
– рассказали в полиции.
Как сообщил следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, спасатели ликвидировали пожар, а полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили лицо, совершившее правонарушение.
Что грозит поджигателю
Поджигатель оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин. На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал 1.6 промилле.
За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.