В Киеве мужчина ворвался в салон красоты и пытался украсть ноутбук
Источник:полиция Киева
На Оболони в Киеве мужчина сломал замок в дверях и проник в салон красоты. Там он пытался похитить ноутбук и убежать. Охранники вовремя заметили злоумышленника.
Мужчина пытался ограбить салон красоты на улице Героев Сталинграда. В полицию обратились сотрудники охраны, которые заметили вора.
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Взял ноутбук и хотел убежать
Злоумышленник взломал металлическую решетку и замок на входной двери помещения. Тогда зашел в салон и забрал со стола ноутбук. После мужчина пытался убежать с награбленным, но его заметили и остановили охранники.
Работники охраны позвонили в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские задержали злоумышленника и забрали у него ноутбук.
Мужчина сломал замок, чтобы проникнуть в салон / Фото Нацполиции Киева
Что грозит злоумышленнику
Полицейские открыли уголовное производство из-за покушения на грабеж. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Сейчас злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления и передали дело в суд. Там ему должны избрать меру пресечения.
Полицейские задержали предполагаемого вора / Фото Нацполиции Киева