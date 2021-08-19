В Киеве начали вакцинацию в "мобильных центрах": это обычные грязные маршрутки

В Киеве 19 августа, как и было обещано в КГГА, начали работать мобильные центры вакцинации. Как оказалось, их открыли в обычных желтых "Богданах", которые якобы сняли с маршрута.

На фотографиях видно, как в ободранном салоне находится врач и медсестра. Там также оборудовали столик, чтобы люди могли заполнить "согласие" на вакцинацию.

Ранее мы писали На Оболони можно сделать прививку от COVID-19 в автобусе

Где есть такие мобильные центры

Одна такая маршрутка стояла на Оболони возле станции метро "Героев Днепра". Другой "пункт" разместили на Лесном массиве возле одноименного рынка. Третья стоит на Троещине – улица Закревского, 61/2.

Вакцинация на Оболони фото издания "Сегодня"

Какие вакцины предлагают

Людям предлагают уколоть вакцины CoronaVac, AstraZeneca и якобы Pfizer. Мобильные центры будут работать с 19 по 22 августа с 09:00 до 13:00.

При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код) и мобильный телефон.



Вакцинация от коронавируса в маршрутке на Лесном / Фото сообщества "Лесной массив"