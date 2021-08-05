В Киеве нашли уникальный 400-летний дуб

В Киеве экологи обнаружили еще один уникальный дуб – ему около 400 лет. Рядом стоят молодые деревья – им по 300 лет. Таких древних дубов в столице лишь несколько.

Дерево осмотрели представители Киевского эколого-культурного центра. Он стоит в Голосеевском районе. Его обхват равен 5,10 метров.

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Пережил удар молнии

На странице Центра отмечают, что дуб пережил немало – даже выжил после удара молнии.

Посмотрите на фото дуба – какой он мощный и красивый. Его верхушку била молния, но дуб выжил,

– пишут экологи.



400-летний дуб / Фото КЭКЦ

Дуб могут уничтожить

Они также подчеркнули, что недалеко от этого места ведется строительство коттеджей и якобы есть угроза уничтожения уникальных деревьев.

Еще три дуба растут рядом с 400-летним дубом, которым примерно по 300 лет. Окружность одного из них составляет 4,80 метра.

Самым старым деревом в Киеве считаютЕму уже 800-900 лет. Он стоит в Конча-Заспе, на 27 километре Столичного шоссе на территории санатория "Октябрь".