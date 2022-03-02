В Киеве объявили воздушную тревогу: срочно в укрытие
2 марта 2022 , 20:34Читати новину українською
Источник:телеграмм КГГА – официальный канал
В Киеве по состоянию на 21:24 2 марта объявили воздушную тревогу. Людям необходимо срочно пройти в укрытие гражданской защиты.
В месте безопасности следует находиться до специального сигнала об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.
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Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты,
– говорится в сообщении.
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