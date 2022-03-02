В Киеве объявили воздушную тревогу: срочно в укрытие

В Киеве по состоянию на 21:24 2 марта объявили воздушную тревогу. Людям необходимо срочно пройти в укрытие гражданской защиты.

В месте безопасности следует находиться до специального сигнала об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.

Обратите внимание Волынь, Житомир, Львов – тревога

Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!