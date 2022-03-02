В Киеве объявили воздушную тревогу: срочно в укрытие

2 марта 2022 , 20:34
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Источник:

телеграмм КГГА – официальный канал

В Киеве по состоянию на 21:24 2 марта объявили воздушную тревогу. Людям необходимо срочно пройти в укрытие гражданской защиты.

В месте безопасности следует находиться до специального сигнала об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.

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Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты,
– говорится в сообщении.

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Автор: Мар'яна Бекало