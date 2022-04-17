В Киеве и области изменили время комендантского часа

В Киеве и области снизили продолжительность комендантского часа. Начиная с 17 апреля он продлится с 22:00 до 5:00.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил городской голова Виталий Кличко.

Ранее комендантский час в столице и области длился с 21:00 до 6:00. Теперь она будет начинаться на час позже, а заканчивать на час раньше.

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