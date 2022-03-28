В Киеве и области комендантский час отныне будет длиться каждую ночь с 21:00 до 6:00

С сегодняшнего дня, 28 марта, комендантский час в Киеве и области продлится каждую ночь с 21:00 до 6:00.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Киевской городской государственной администрации.

Читайте также В МВД объяснили, почему в Киеве то усиливают, то ослабляют комендантский час

В КГГА подчеркивают, что теперь официально с 28 марта комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчиваться часом раньше.

Напомним, что до сегодняшнего дня в Киеве комендантский час длился с 20:00 до 07:00. Также были случаи, когда комендантский час вводили на целый день для борьбы с оккупантами.

Основные правила поведения во время комендантского часа:

без спецпропусков запрещено передвижение по городу, выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия;

гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Рекомендации во время комендантского часа:

зашторить окна;

выключать свет в домах;

убирать с подоконников лампы, светильники, в частности фитолампы по уходу за растениями;

гасить уличное освещение.

Обратите внимание, что городские власти Киева призывают жителей столицы и днем ​​не передвигаться по городу без необходимости. Отмечают, что нужно соблюдать правила комендантского часа и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Вас это может заинтересовать – ВСУ "обстреляли" россиян агитками с предложением сдаться: смотрите видео