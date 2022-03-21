В Киеве и области вводят усиленный комендантский час на полтора суток

В Киеве и области с сегодняшнего дня, 21 марта, будет действовать усиленный комендантский час. Ее вводят до 23 марта.

Усиленный комендантский час будет действовать с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта. Передвигаться по городу без специальных пропусков будет запрещено.

К теме Киев затих в ожидании сирен, – Зеленский

Выходить на улицу можно лишь для того, чтобы дойти в ближайшее укрытие.

Кстати, гражданских лиц, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считать членами диверсионно-разведывательных групп.

Это может вас заинтересовать – Путин изменил стратегию войны: видео