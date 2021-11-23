В Киеве и области выпадет первый снег: синоптики предупредили о похолодании

В Киеве и Киевской области 23 ноября ожидается первый мокрый снег, а также существенное похолодание.

Кроме того, синоптики предупредили о гололедице на дорогах и порывах ветра. По их прогнозу, снег будет падать в столице и области весь день.

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С теплом придется попрощаться

Ночная температура в области теперь будет держаться на уровне 0 – 5 градусов мороза, а дневная – в пределах 1 градуса мороза – 4 градусов тепла.

В Киеве будет несколько теплее: ночью температура будет понижаться до 0 – 2 градусов мороза, а днем – до 1 – 3 градусов тепла. Ветер преимущественно будет иметь северо-восточное направление, скорость порывов будет достигать 7 – 12 метров в секунду.



В Киеве и области выпадет первый мокрый снег / Инфографика Укргидрометцентра

Такой прогноз подтвердила на своей странице в фейсбуке и синоптик Наталья Диденко. Однако она уточнила, что осадки в Киеве будут незначительными.

В Киеве во вторник также ожидается похолодание – одевайтесь теплее! Ночью до 2 градусов мороза, днем столбики термометров будут колебаться вблизи 1 – 3 градусов тепла. Дождь и мокрый снег возможны в Киеве, однако осадки будут небольшими,

– написала метеоролог.



В Украину и в Киев в частности пришло похолодание / Инфографика из фейсбука Натальи Диденко

Тексты публикаций Укргидрометцентра, Натальи Диденко:

Погода в Киевской области на 23 ноября: ночью местами, днем повсюду небольшой мокрый снег; на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью 0 – 5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла; в Киеве ночью 0 – 2 градуса мороза, днем 1 – 3 градуса тепла.

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В Киеве во вторник также ожидается похолодание – одевайтесь теплее! Ночью до 2 градусов мороза, днем столбики термометров будут колебаться вблизи 1 – 3 градусов тепла. Дождь и мокрый снег возможны в Киеве, однако осадки будут небольшими.