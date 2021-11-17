В Киеве с общественным транспортом подорожает проезд и в маршрутках: детали

В Ассоциации перевозчиков Киевской области говорят, что нужно дождаться решения местных властей. Тогда уже станет известно, подорожает ли проезд в маршрутках. Зато во Всеукраинском объединении перевозчиков отмечают, подорожание транспорта – неизбежно.

В мэрии говорят, что решение по новым тарифам не является окончательным и необходимо провести общественные слушания. Об этом сообщили 17 ноября.

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Окончательно сказать еще не могут

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области говорят, что нужно дождаться, когда состоятся общественные обсуждения по ситуации.

Будем смотреть по ситуации. Многое зависит от того, какие требования к перевозчикам будет выставлять городская власть и какой будет окончательная стоимость проезда в Киевпасстрансе,

– сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Игорь Мойсеенко.

Там отмечают, что этот вопрос будут обсуждать ближе к 1 января и тогда примут решение.

Подорожание в маршрутках неизбежно

Зато председатель Всеукраинского объединения перевозчиков отмечает, что, когда власть установит более высокие цены на проезд, то маршрутки однозначно тоже будут дорожать.

Подорожание транспорта неизбежно. Все дорожает: топливо, запчасти, электроэнергия. Но то, что город решил поднять стоимость проезда сразу в 2,5 раза, мягко говоря, шокировало всех,

– заявил Игорь Житинский.

Мужчина добавляет, что перевозчики покупают за собственные средства маршрутки, в то время, когда коммунальный транспорт получает помощь из бюджета.

Новая цена за проезд в Киеве

С 1 января в Киеве могут повысить цены за проезд в общественном транспорте.