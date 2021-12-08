В Киеве охранник избил палкой мужчину, который хотел проехать в Александровскую больницу

Мужчина, который должен следить за порядком на въезде в Александровскую больницу, в Киеве, напал на водителя, который хотел проехать на территорию медицинского учреждения. Инцидент произошел днем 6 декабря.

Из-за чего именно между охранником и водителем произошел конфликт, неизвестно. По словам пострадавшего, проезд на территорию больницы якобы обычно является платным, хотя при этом машины имеют возможность свободно заехать в заведение.

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Частный адвокат Дмитрий Калько, которого и избил охранник, утверждает, что в результате избиения у него диагностировали перелом руки.

Требовал убрать машину



Справка о нанесении повреждений / Фото Дмитрия Калько

Судя по видео, которое выложил сам юрист, охранник набросился на него с палкой и несколько раз ударил по руке.

Калько при этом пытался унять пожилого мужчину словами, но оскорблял его.

С чего именно начался конфликт, понять по видео невозможно. Охранник требовал, чтобы мужчина убрал свою машину. Также он говорил, что на него бросались с дракой. Впрочем, на записи момента агрессивных действий в отношении охранника нет, поскольку начинается она не с начала инцидента.

Почему адвокат написал о платном проезде, также неизвестно, поскольку попадание машин на территорию никак не регулируется. Об этом свидетельствует и то, что другие машины на видео свободно двигались к корпусам больницы.



Последствия конфликта с охранником Александровской больницы / Фото Дмитрия Калько

Смотрите видео избиения адвоката охранником Александровской больницы в Киеве:



Полный текст сообщения Дмитрия Калько в фейсбуке:

Когда олени, злоупотребляя властными полномочиями, используют частную армию Кличко для обеспечения своего комфорта, это понятно. Следующий шаг, это когда въезд в больницу отдают в распоряжение "контуженного" с самодельными орудиями для нападения. Никаких камер по их словам на въезде нет, проезд обычно платный.

Обращаюсь к депутатам КГГА, Департамент и их КП все устраивает. Возможно ли автоматизировать въезд в больницу, чтобы не доказывать эксперту охраны крайнюю потребность, и исключить коррупционную составляющую? Возможно ли выдать им нелетальные резиновые дубинки?

Не первое избиение

Личность Дмитрия Калько достаточно известна в определенных кругах. В 2018 году он выступал против повышения тарифов на коммуналку, а через год – судился с Виталием Кличко относительно деятельности Киевсовета. Кроме того, в 2020-м Калько обнародовал обращение к мэру с критикой эффективности Департамента земельных ресурсов КГГА.

В августе 2018 года на адвоката было совершено нападение, которое тогда связывали с деятельностью против "Нафтогаза".