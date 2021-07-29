В Киеве опровергли слухи о платных парковках во дворах
Источник:"Общественное радио"
В Киеве опровергли информацию, что якобы придется платить за парковку возле жилых домов. Впрочем, чиновники все же хотят навести порядок во дворах – машины бросают хаотично и мешают проехать медикам и спасателям.
В сети появилась информация, что в Киеве якобы планируют сделать платной парковку автомобилей даже возле жилых домов. Как оказалось, сейчас речь идет только о монетизации участков со знаком "платная парковка".
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В будущем все же могут брать деньги
В Киевтранспарксервисе заверили, что платных парковок на придомовых территориях предприятие не обустраивает.
В то же время заместитель директора предприятия Евгений Псел предположил, что если в будущем в столице все же сделают платные стоянки на придомовых территориях, то это будет исключительно на коммунальной земле.
Надо навести порядок во дворах
В свою очередь, начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин подчеркнул, что город пока не планирует получать средства за парковку во дворах домов от жителей. Однако все же есть необходимость в упорядочении парковки во дворах.
Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как "скорым" и аварийным службам, так и жителям самих домов,
– пояснил Рахматуллин.
Напоминаем, что с 1 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с ним. Нововведения касаются только муниципальных площадок для парковки.