В Киеве опровергли слухи о платных парковках во дворах

В Киеве опровергли информацию, что якобы придется платить за парковку возле жилых домов. Впрочем, чиновники все же хотят навести порядок во дворах – машины бросают хаотично и мешают проехать медикам и спасателям.

В сети появилась информация, что в Киеве якобы планируют сделать платной парковку автомобилей даже возле жилых домов. Как оказалось, сейчас речь идет только о монетизации участков со знаком "платная парковка".

К теме "Ты вообще видела какие номера?": инспекция парковки выбрала ТОП 10 фраз водителей-нарушителей

В будущем все же могут брать деньги

В Киевтранспарксервисе заверили, что платных парковок на придомовых территориях предприятие не обустраивает.

В то же время заместитель директора предприятия Евгений Псел предположил, что если в будущем в столице все же сделают платные стоянки на придомовых территориях, то это будет исключительно на коммунальной земле.

Надо навести порядок во дворах

В свою очередь, начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин подчеркнул, что город пока не планирует получать средства за парковку во дворах домов от жителей. Однако все же есть необходимость в упорядочении парковки во дворах.

Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как "скорым" и аварийным службам, так и жителям самих домов,

– пояснил Рахматуллин.

Напоминаем, что с 1 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с ним. Нововведения касаются только муниципальных площадок для парковки.