В Киеве от COVID-19 умерли супруги писателей Тимур и Елена Литовченко

С разницей в один день ушли из жизни известные писатели, авторы многих исторических романов, детективов и фантастических произведений Елена и Тимур Литовченко. Они не смогли преодолеть коронавирусную болезнь.

По словам дочери умерших, писатели имели инвалидность и немалое количество сопутствующих заболеваний. Мужчине и женщине было всего 58 лет.

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Елена Литовченко ушла из жизни 28 октября, а Тимур – на следующий день.

Семейный врач не смогла организовать выезд бригады для прививки

Как отметила Людмила Литовченко, ее мать имела серьезные проблемы с ногой. Отец имел инвалидность I группы, повышенный уровень сахара и другие проблемы со здоровьем.

Семейный врач супругов не могла организовать выезд мобильной бригады для прививки, а самостоятельно добраться до пункта вакцинации они не могли.

Дочь супругов призвала не пиариться и не спекулировать на смерти ее родных.

Как отметили в издательстве "Фолио", литераторы были победителями многих литературных премий и конкурсов. Супруги написали несколько десятков книг, в частности – 8 исторических романов и 10-томная эпопея "101 год Украины". Семья Литовченко работала над романом "Княгина Ольга".

Кроме того, Тимур Литовченко был членом Национального союза писателей Украины и Национального союза журналистов Украины, заместителем председателя Творческого объединения приключений и фантастов при Киевской городской организации НСПУ, руководителем клуба любителей фантастики "Млечный Путь".