В Киеве от коронавируса умер 4-месячный младенец

В Киеве жертвой коронавирусной болезни 28 ноября стал четырехмесячный младенец. Всего за минувшие сутки от этой инфекции в столице умерли 45 человек.

Печальную статистику пандемии обнародовал мэр Киева Виталий Кличко. Он подробно расписал возраст всех, чью жизнь унес COVID-19: 28 женщин в возрасте 50 – 93 года, 16 мужчин в возрасте 47 – 86 лет и упомянутый мальчик.

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Коронавирус не отступает

Что же до тех, у кого болезнь подтвердилась, то их за сутки в Киеве увеличилось на 431. Это 234 женщины от 19 до 93 лет, 164 мужчины от 18 до 89 лет, 21 девочка от 1 до 16 лет и 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

Районы-рекордсмены

В больницы за прошедшие сутки попало 65 киевлян с коронавирусом. Еще 116 человек госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмонию. Выздоровели за день 252 горожанина.

Больше всего новых случаев болезни медики зафиксировали в Святошинском (98), Днепровском (63) и в Соломенском районах (57).

Актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в Киеве / Карта КГГА

Еще одна детская смерть от коронавируса

В Кропивницком от осложнений коронавируса умерла 13-летняя девочка. О трагедии стало известно 22 ноября. Ребенок сразу находился в группе риска, поскольку имел серьезное сопутствующее заболевание – диабет.

Текст публикации Виталия Кличко:

+431 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 297 173).

234 женщины в возрасте от 19 до 93 лет;

164 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет;

21 девочка от 1 до 16 лет и 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

+45 летальных исходов от вируса (всего 7493).

28 женщин от 50 до 93 лет;

16 мужчин от 47 до 86 лет4

1 мальчик в возрасте 4 месяцев.

+ 65 госпитализированных больных коронавирусом.

+116 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

+ 252 преодолели коронавирус (всего 253 635).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (98), Днепровском (63) и в Соломенском (57).