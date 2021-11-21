В Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана"
Источник:Интерфакс – Украина
В День достоинства и свободы, 21 ноября, в Киеве презентовали уличную выставку "Рисованная история Майдана". Выставка в виде комикса проходит на Майдане Независимости.
Композицию создал Национальный музей Революции Достоинства совместно с художником Александром Комьяховым.
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Что известно о выставке
Организаторы рассказывают, что графический роман – это художественный сюжет, вплетенный в документальную графику. Герои этого романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев.
Выставка имеет незаурядную точность. Это касается обстоятельств, архитектуры палаточного городка и сотен деталей.
Я пытался внести максимально документальную детализацию событий, локаций, образов и многочисленных артефактов. Но это художественное произведение, у которого есть свои рамки, поэтому я невероятно благодарен коллегам, которые помогли расширить контекст,
– рассказал Комьяхов.
Кстати, выставку можно будет увидеть в течение года.
Выставка на Майдане Независимости / Фото 0564.ua
Выставка / Фото 0564.ua
Презентация выставки, смотрите видео:
Что известно о Дне Достоинства и Свободы
- В Украине 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы. Такая дата была выбрана неслучайно, ведь именно в этот день начались Оранжевая революция и Революция Достоинства.
- С 2005 по 2011 год праздновали День Свободы, а с 2014 года – День Достоинства и Свободы.