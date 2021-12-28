В Киеве открылся первый магазин Off-White в Украине

В Киеве открылся первый в Украине магазин элитного итальянского бренда уличной одежды Off-White. Найти его можно в столичном Пассаже по улице Заньковецкой, 4.

Ознакомиться с ассортиментом одежды можно как в магазине, так и на украинской версии сайта.

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Путеводитель для модников

Как пишет DTF/Magazine, пока первая офлайн-точка бренда в столице Украины продает вещи из предыдущих коллекций. Однако в скором времени ожидаются новинки весенне-летней коллекции 2022 года.

Киевский магазин Off-White работает с 11:00 до 19:30 по будням и субботам и с 11:00 до 18:00 по воскресеньям.

Магазин Off-White заработал в Киеве 26 декабря / Фото из инстаграма off___white___kyiv

Пока в бутике продают вещи из прошлых коллекций / Фото из инстаграма off___white___kyiv

Магазин Off-White расположился на улице Заньковецкой в Пассаже / Фото из инстаграма off___white___kyiv

В 2018 году Off-White признали самым популярным брендом в мире / Фото из инстаграма off___white___kyiv

История бренда

Марка премиум-одежды Off-White появилась в Милане в 2012 году. Ее основал дизайнер Louis Vitton Вирджил Абло. В конце ноября он умер от рака в возрасте 41 года.

Off-White известна сотрудничеством с такими брендами, как Nike, Levi's, Undercover, Jimmy Choo, IKEA, Moncler, Champion, Converse, Dr. Martens, Barneys New York и Timberland. В 2018 году она получила титул самой популярной в мире.

Открытие магазина в Киеве Абло анонсировал в сентябре 2021 года, когда приехал сюда сыграть диджей-сет. Тогда он обнародовал на странице в инстаграме видео, на котором рисовал надпись "Hello Kyiv" на черном автомобиле.

Вирджил Абло анонсировал открытие магазина в Киеве еще в сентябре / Фото из инстаграма off___white___kyiv

В Киеве открылся первый магазин Off-White: видео