В Киеве молодой человек жестко избил пожилого охранника супермаркета: видео
Источник:полиция Киева
22-летнего жителя Голосеевского района Киева задержали за нападение на работника супермаркета. Охранник сделал замечание ребятам, которые отказывались платить за товар.
Полицейские узнали о преступлении от врачей, которые госпитализировали пострадавшего. После этого следователи выехали на место преступления.
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Правоохранители выяснили, что в инциденте участвовали двое молодых клиентов супермаркета. Однако бил охранника лишь один из них.
Может сесть на 8 лет
- По данным следствия, двое парней пришли в супермаркет, взяли товар и не хотели за него платить. К ним подошел 58-летний охранник.
- Между работником магазина и посетителями произошел конфликт, но мирно его решить злоумышленник не захотел.
- 22-летний мужчина подошел к охраннику и мощно ударил его кулаком в голову. Пострадавший от удара упал, а посетители скрылись.
- Медики скорой срочно госпитализировали пострадавшего в больницу.
Полицейские быстро установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Смотрите видео избиения охранника в супермаркете Киева: