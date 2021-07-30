Мужчину задержали на следующий день после инцидента. Он оказался 32-летним уроженцем Крыма, который имел паспорт гражданина России.
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Задержанный за подрыв почтоматов крымчанин / Фото Нацполиции
Что у него нашли
Следователи установили, что в последнее время подозреваемый жил в Черновцах. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности.
Во время обыска в доме задержанного нашли немало интересного. В частности, обнаружили:
- части самодельного взрывного устройства;
- пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое;
- средство для заглушки GSM сигнала;
- товарные накладные "Новой Почты";
- черновые записи.
Кроме этого, у задержанного есть паспорта гражданина Украины и РФ. Они оба выданы на его имя.
Найдены части взрывчатки, которой взорвали почтоматы / Фото прокуратуры Киевщины
Коротко о взрывах
- Первым взорвался почтомат "Новой почты" в торговом центре в Киеве.
- После этого прогремел такой же взрыв в Одессе.
- Это произошло в супермаркете на улице Николаевская дорога, 170а.
- Специалисты сообщили, что в ящиках сдетонировали самодельные взрывные устройства.
- Их сделали из аккумулятора, таймера, петарды, бумаги и полиэтилена.
- Правоохранители открыли уголовное производство.
- Случаи расследуют, как уничтожение или повреждение имущества взрывом.
- Максимальное наказание по этой статье – 10 лет тюрьмы.
- После взрыва обнародовали заявление "Новой почты".
- Там говорилось, что в компании введут новые правила безопасности.
- В частности, будут проверять посылки рентгеном.
- Также будут сотрудничать с кинологами.
Части устройства, которым взорвали почтоматы "Новой почты" / Фото прокуратуры Киевщины