Мужчину задержали на следующий день после инцидента. Он оказался 32-летним уроженцем Крыма, который имел паспорт гражданина России.

К теме Взорвались почтоматы "Новой почты" в Киеве и Одессе: фото

Вибух поштоматів Нової Пошти: затримали підозрюваного
Задержанный за подрыв почтоматов крымчанин / Фото Нацполиции

Что у него нашли

Следователи установили, что в последнее время подозреваемый жил в Черновцах. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности.

Во время обыска в доме задержанного нашли немало интересного. В частности, обнаружили:

  • части самодельного взрывного устройства;
  • пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое;
  • средство для заглушки GSM сигнала;
  • товарные накладные "Новой Почты";
  • черновые записи.

Кроме этого, у задержанного есть паспорта гражданина Украины и РФ. Они оба выданы на его имя.

Пристрій, яким підірвали поштомати Нової пошти
Найдены части взрывчатки, которой взорвали почтоматы / Фото прокуратуры Киевщины

Коротко о взрывах

  • Первым взорвался почтомат "Новой почты" в торговом центре в Киеве.
  • После этого прогремел такой же взрыв в Одессе.
  • Это произошло в супермаркете на улице Николаевская дорога, 170а.
  • Специалисты сообщили, что в ящиках сдетонировали самодельные взрывные устройства.
  • Их сделали из аккумулятора, таймера, петарды, бумаги и полиэтилена.
  • Правоохранители открыли уголовное производство.
  • Случаи расследуют, как уничтожение или повреждение имущества взрывом.
  • Максимальное наказание по этой статье – 10 лет тюрьмы.
  • После взрыва обнародовали заявление "Новой почты".
  • Там говорилось, что в компании введут новые правила безопасности.
  • В частности, будут проверять посылки рентгеном.
  • Также будут сотрудничать с кинологами.

Пристрій, яким підірвали поштомати Нової пошти
Части устройства, которым взорвали почтоматы "Новой почты" / Фото прокуратуры Киевщины