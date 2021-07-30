Мужчину задержали на следующий день после инцидента. Он оказался 32-летним уроженцем Крыма, который имел паспорт гражданина России.

К теме Взорвались почтоматы "Новой почты" в Киеве и Одессе: фото



Задержанный за подрыв почтоматов крымчанин / Фото Нацполиции

Что у него нашли

Следователи установили, что в последнее время подозреваемый жил в Черновцах. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности.

Во время обыска в доме задержанного нашли немало интересного. В частности, обнаружили:

части самодельного взрывного устройства;

пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое;

средство для заглушки GSM сигнала;

товарные накладные "Новой Почты";

черновые записи.

Кроме этого, у задержанного есть паспорта гражданина Украины и РФ. Они оба выданы на его имя.



Найдены части взрывчатки, которой взорвали почтоматы / Фото прокуратуры Киевщины

Коротко о взрывах

Первым взорвался почтомат "Новой почты" в торговом центре в Киеве.

После этого прогремел такой же взрыв в Одессе.

Это произошло в супермаркете на улице Николаевская дорога, 170а.

Специалисты сообщили, что в ящиках сдетонировали самодельные взрывные устройства.

Их сделали из аккумулятора, таймера, петарды, бумаги и полиэтилена.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Случаи расследуют, как уничтожение или повреждение имущества взрывом.

Максимальное наказание по этой статье – 10 лет тюрьмы.

После взрыва обнародовали заявление "Новой почты".

Там говорилось, что в компании введут новые правила безопасности.

В частности, будут проверять посылки рентгеном.

Также будут сотрудничать с кинологами.



Части устройства, которым взорвали почтоматы "Новой почты" / Фото прокуратуры Киевщины