Чоловіка затримали наступного дня після інциденту. Він виявився 32-річним уродженцем Криму, який мав паспорт громадянина Росії.

До теми Вибухнули поштомати "Нової пошти" в Києві та Одесі: фото

Вибух поштоматів Нової Пошти: затримали підозрюваного
Затриманий за підрив поштоматів кримчанин / Фото Нацполіції

Що в нього знайшли

Слідчі встановили, що останнім часом підозрюваний жив у Чернівцях. Раніше його не притягували до кримінальної відповідальності.

Під час обшуку в помешканні затриманого знайшли чимало цікавого. Зокрема, виявили:

  • частини саморобного вибухового пристрою;
  • пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову;
  • засіб для заглушування GSM сигналу;
  • товарні накладні "Нової Пошти";
  • чорнові записи.

Окрім цього, в затриманого є паспорти громадянина України та РФ. Їх обидва видали на його ім'я.

Пристрій, яким підірвали поштомати Нової пошти
Знайдені частини вибухівки, якою підірвали поштомати / Фото Прокуратури Київщини

Коротко про вибухи

  • Першим вибухнув поштомат "Нової пошти" в торговому центрі в Києві.
  • Після цього також пролунав такий самий вибух в Одесі.
  • Це сталося в супермаркеті на вулиці Миколаївська дорога, 170а.
  • Спеціалісти повідомили, що в скриньках здетонували саморобні вибухові пристрої.
  • Їх зробили з акумулятора, таймера, петарди, паперу та поліетилену.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
  • Випадок розслідують, як знищення чи пошкодження майна вибухом.
  • Максимальне покарання за цією статтею – 10 років в'язниці.
  • Після вибуху оприлюднили заяву "Нової пошти".
  • Там мовилося, що в компанії введуть нові правила безпеки.
  • Зокрема, перевірятимуть посилки рентгеном.
  • Також будуть співпрацювати з кінологами.

Пристрій, яким підірвали поштомати Нової пошти
Частини пристрою, яким підірвали поштомати "Нової пошти" / Фото Прокуратури Київщини