Поліцейські дізналися про злочин від лікарів, які госпіталізували потерпілого. Після цього слідчі виїхали на місце злочину.

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Правоохоронці з'ясували, що в інциденті брали участь двоє молодих клієнтів супермаркету. Однак бив охоронця лише один з них.

Може сісти на 8 років

За даними слідства, двоє хлопців прийшли до супермаркета, взяли товар та не хотіли за нього заплатити. Через це до них підійшов 58-річний охоронець.

Між працівником магазину та відвідувачами стався конфлікт, але мирно його вирішити зловмисник не захотів.

22-річний чоловік підійшов до охоронця та потужно ударив його кулаком у голову. Постраждалий від удару впав, а відвідувачі втекли.

Медики швидкої терміного госпіталізували потерпілого до лікарні.

Поліцейські швидко встановили особу ймовірного злочинця та затримали його. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Дивіться відео побиття охоронця в супермаркеті Києва: