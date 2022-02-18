В Киеве пьяный мужчина бросался на полицию и обещал взорвать дом

Довольно бурной выдалась ночь на 18 февраля для жителей дома на улице Василенко, 1 в Киеве. 54-летний подвыпивший мужчина едва не устроил серьезный пожар и оказывал сопротивление полицейским.

Как рассказывают соседи 54-летнего мужчины, жалобы на него начали поступать несколько лет назад, как только он прекратил работать. В ночь на 18 февраля осложнения в состоянии киевлянина произошли на глазах его сестры.

Смотрите также На Закарпатье задержали подозреваемых, напавших на охрану и сбежавших из СИЗО

Когда мужчина начал бросаться на женщину, она вызвала полицию.

Угрожал полицейским ножами, открыл газ и разводил костер



Обезвредил злоумышленника один экипаж патрульных / Фото "Киева оперативного"

Когда патрульные прибыли на место происшествия, нарушитель спокойствия решил не впускать их в квартиру.

Мужчина угрожал полицейским ножами, а впоследствии – открыл газ и собирался поджечь жилье.

Правоохранители вызвали газовую службу и специальную бригаду скорой для больных психическими расстройствами.

Поскольку существовала большая угроза взрыва и пожара, полицейские все же пошли на задержание, а газовики перекрыли подачу газа в помещение. В это время внутри квартиры уже горел костер.



На месте находилась специализированная бригада медиков / Фото "Киева оперативного"

Свидетели говорят, что причастна сестра

Уже после того, как ситуация стала контролируемой, медики удивили всех присутствующих решением не отправлять мужчину на принудительное лечение. Кроме того, соседи 54-летнего киевлянина говорят, что такое его состояние спровоцировала сестра, которая якобы дает ему какие-то таблетки.



Опасного для окружения мужчину решили не лечить / Фото "Киева оперативного"

В сочетании с алкоголем у мужчины якобы и возникают проблемы с психикой. Причиной подобных поступков женщины люди называют желание получить квартиру брата.