В Киеве почтили память жертв Голодомора: красноречивые фото

В украинской столице чествование памяти погибших состоялось на территории Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине". Туда пришли тысячи украинцев – взрослых и детей.

Заметьте 24 канал присоединился к акции "Зажги свечу" в День памяти жертв Голодомора

С собой люди принесли зажженные лампадки, цветы, колоски пшеницы и сладости.

Под вечер мемориал посетили Владимир и Елена Зеленские. К скульптуре "Горькая память детства" они положили символические композиции из колосков.



В Киеве почтили память погибших во время Голодомора / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Люди приносят зажженные лампадки и цветы / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Чествование жертв Голодомора в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Почтить погибших пришли Владимир и Елена Зеленские / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Президент и первая леди положили символические композиции из колосков / Фото Валентины Полищук, 24 канал



К скульптуре "Горькая память детства" принесли цветы / Фото Валентины Полищук, 24 канал





В украинской столице почтили погибших во время Голодомора / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Как в Киеве чествовали жертв Голодомора / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Зеленский почтил память жертв голодоморов

Президент заявил, что четвертая суббота ноября для многих украинцев на самом деле первая – по глубине боли и гнева одновременно, а также – за полярностью того, что проживают в этот день.

Зеленский отметил, что в этот день люди полны эмоциями и в то же время опустошены.

Мы зажигаем свечу и чувствуем мороз по коже. В этот день мы плачем так тихо, что становится слышно даже наше молчание,

– заметил украинский лидер.

Он напомнил, что в четвертую субботу ноября украинцы чтят миллионы наших погибших предков и молятся за души миллионов умерших украинцев. Наш народ никогда не забудет людей, которых уничтожили во время голодоморов.