В Киеве под аркой Дружбы народов демонтируют монумент "дружбы народов", – видео с падением головы

Из центра столицы 26 апреля уберут монумент, символизировавший "дружбу" Украины и России. Его уже начали демонтировать.

Во время демонтажа у одной из фигур упала голова. Две скульптуры рабочих символизировали "воссоединение Украины с Россией". Монумент был установлен в 1982 году.

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"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. Восемь метров металла так называемой дружбы двух народов уберут из центра Киева", – заявлял накануне мэр Киева Виталий Кличко.

Демонтаж памятника "Дружбе народов": смотрите видео

Что будет с Аркой

В мэрии планируют переименовать арку из титановых пластин, которая являлась частью монумента. Ее подсветят сине-желтыми цветами.

Кроме того, остается еще композиция из красного гранита. Ее огородят и вскоре снесут.

Я подписал и представлю проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. О переименовании арки в Арку свободы украинского народа,

– заявил Кличко.

Кличко добавил, что в столице планируют демонтировать еще около 60 памятников, связанных с Россией. Кроме этого, переименуют более 460 улиц.