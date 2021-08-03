Асфальт устал: в Киеве под землю провалился мусоровоз – видео

В Киеве водитель специального грузовика пытался проехать по улице, но дорожное покрытие не выдержало веса мусоровоза. Несколько колес оказались в яме.

Инцидент произошел 2 августа на Золотоношской улице в Голосеевском районе столицы. Многотонный грузовик частично ушел под землю из-за "усталости" асфальта.

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На месте происшествия работали коммунальщики, которые за несколько часов вытащили мусоровоз из ловушки.

Пришлось задействовать кран

Когда водитель коммунальной машины ехал к следующим контейнерам с мусором, когда асфальт не выдержал веса.

Под землей почти на половину диаметра заднее правое колесо оказалось под землей.

Из-за чего именно образовался провал, неизвестно. Однако из-под земли был слышен шум воды.

Выехать самостоятельно водитель уже не мог. Поэтому ему пришлось звать на помощь.

Чтобы достать мусоровоз, на место происшествия пришлось привозить спецтехнику. Подъемный кран поднял грузовик, после чего тот уехал.

Смотрите видео с места провала мусоровоза под землю в Киеве: