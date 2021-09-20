В Киеве появится самая безопасная улица: что о ней известно и где ее искать

Улица Энтузиастов вскоре станет самой безопасной в Киеве. Авторами проекта стали турецкие эксперты. Однако, что именно они предлагают реализовать, пока не известно.

Заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций отметил, что прежде всего речь пойдет об улучшении инфраструктуры. Особое внимание обратят на улучшение доступности города для людей с инвалидностью.

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Как изменится улица

Планируют, что для маломобильных категорий населения установят:

пандусы для входа в здания;

плавные съезды с тротуаров;

тактильные полосы для людей, которые не видят.

Появление таких элементов должно повысить уровень безопасности пешеходов и оживить улицу.

Кроме того, намерены обустроить:

пешеходные переходы – наземные и подземные;

островки безопасности в местах, где невозможно установить светофоры;

дополнительное освещение улицы и входов в здания;

парковки или отдельные парковочные места.

"Реанимируют" достопримечательности

Среди прочего на улице Энтузиастов хотят реставрировать архитектурные памятники. Это станет обязанностью нынешних владельцев исторических сооружений.

Улица Энтузиастов в Киеве / Карта Google

Где-то восстанавливают, а где-то разрушают

В конце августа в Киеве снесли историческую усадьбу Барбана ХІХ века. Она располагалась на улице Обсерваторной, 6.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко оценил такие действия столичных властей как произвол. Он заявил, что ему стыдно за это.

Публикация Юрия Тация:

Недавно в Киеве объявили о создании самой безопасной улицы. Ею станет улица Энтузиастов. Проект улицы разработали турецкие эксперты, а вот его детали пока не раскрывают.

Безопасность – одна из насущных потребностей человека, которая Конституцией Украины провозглашается одной из самых высоких ценностей. И задача городов – создать такую инфраструктуру, которая будет гарантией безопасности горожан.

О какой инфраструктуре идет речь? Достичь высшего уровня безопасности позволят следующие элементы:

Средства доступности для маломобильных категорий населения. Это пандусы для входа в здания, плавные съезды с тротуаров, тактильные полосы для людей, которые не видят и тому подобное. Такие элементы позволят не только гарантировать безопасное передвижение людей, но и сделать улицу более оживленной, что является также важным залогом защищенности.

Пешеходные переходы – наземные, подземные и тому подобное. Отсутствие переходов заставляет людей перебегать дорогу в неположенном месте, подвергая себя опасности. В случае невозможности установить светофоры широкие проезжие части, кроме переходов, должны состоять из островка безопасности.

Освещение. Причем, освещаться должна не только улица, но и входы в здания.

Наличие парковок или паркомест. Без них водители ставят авто на обочинах, затрудняя движение пешеходов и автомобилей, а также создавая потенциально аварийную ситуацию.

Кроме того, важное значение играет состояние архитектуры. Заброшенные здания отнюдь не способствуют безопасности городской среды. Это, в частности, касается исторических памятников, владельцев которых необходимо обязывать содержать сооружение в надлежащем состоянии.

С нетерпением жду сведения о проекте реконструкции улицы Энтузиастов, а также его воплощения. Надеюсь, что внедренные решения покажут эффективность и будут воплощены на других территориях города.