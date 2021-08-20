Ткаченко отметил, что пишет свое мнение не только как министр, но и как обычный киевлянин. Он подчеркнул, что историческое здание уничтожали ночью – как злодеи.

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Ткаченко назвал снос усадьбы беспределом

Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд – за столичную власть, которая не в состоянии сдержать оголтелых застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести,

– написал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что Министерство культуры и информационной политики выдало предписание о запрете строительства. Его проигнорировали. Поскольку дом Барбана не является памятником ни национального, ни местного значения, то апелляцию ведомство подать не могло.

КГГА не поддержала законопроект о противодействии хаотичной застройке

"КГГА, в отличие от мэров исторических украинских городов и глав облгосадминистрации, не поддержала законопроект МКИП о противодействии хаотичной застройке. Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожающие исторические памятники", – завершил министр.



Так выглядела усадьба Барбана до сноса / Фото Mind.ua

Что известно о сносе усадьбы Барбана

Здание от сноса защищали общественные активисты.

Они утверждали, что уничтожать усадьбу нельзя, ведь есть соответствующее предписание Минкульта.

В конфликт сначала вмешалась полиция. Правоохранители даже открыли уголовное производство за самоуправство. Однако впоследствии представителей застройщика отпустили.

Активисты говорят, что здание уничтожили ради постройки многоэтажки.

Текст публикации Александра Ткаченко:

Этот пост я пишу и как министр, и как киевлянин. Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд – за столичную власть, которая не в состоянии сдержать оголтелых застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести.

Накануне празднования Дня Независимости, в европейской столице, ночью, как злодеи, неизвестные молодые люди строительной техникой сносят исторический дом конца XIX века. Прекрасно зная о запрете любых работ, предписание Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства. Все это было проигнорировано. К сожалению, это не памятник ни национального, ни местного значения, а следовательно апелляцию МКИП подать не в состоянии.

КГГА, в отличие от мэров исторических украинских городов и глав облгосадминистрации, не поддержала законопроект МКИП о противодействии хаотичной застройке. Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожающие исторические памятники. Киев из цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безликий мегаполис. Ужас и стыд…