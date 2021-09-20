Заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій наголосив, що передусім йтиметься про покращення інфраструктури. Особливу увагу звернуть на покращення доступності міста для людей з інвалідністю.
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Як зміниться вулиця
Планують, що для маломобільних категорій населення встановлять:
- пандуси для входу у будівлю;
- плавні з'їзди з тротуарів;
- тактильні смуги для людей, які не бачать.
Крім того, мають намір облаштувати:
- пішохідні переходи – наземні та підземні;
- острівці безпеки у місцях, де неможливо встановити світлофори;
- додаткове освітлення вулиці та входів до будівель;
- парковки або окремі паркувальні місця.
"Реанімують" пам'ятки
Серед іншого, на вулиці Ентузіастів хочуть реставрувати архітектурні пам'ятки. Це стане обов'язком нинішніх власників історичних споруд.
Вулиці Ентузіастів у Києві / Карта Google
Десь відновлюють, а десь руйнують
- Наприкінці серпня у Києві знесли історичну садибу Барбана ХІХ століття. Вона розташовувалася на вулиці Обсерваторній, 6.
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Публікація Юрія Тація:
Нещодавно у Києві оголосили про створення найбезпечнішої вулиці. Нею стане вулиця Ентузіастів. Проєкт вулиці розробили турецькі експерти, а от його деталі поки що не розкривають.
Безпека – одна з нагальних потреб людини, яка Конституцією України проголошується однією з найвищих цінностей. І завдання міст – створити таку інфраструктуру, яка буде гарантією безпеки містян.
Про яку інфраструктуру йдеться? Досягнути вищого рівня безпеки дозволять такі елементи:
- Засоби доступності для маломобільних категорій населення. Це пандуси для входу у будівлю, плавні з'їзди з тротуарів, тактильні смуги для людей, які не бачать тощо. Такі елементи дозволять не тільки гарантувати безпечне пересування людей, а і зробити вулицю жвавішою, що є також важливою запорукою захищеності.
- Пішохідні переходи – наземні, підземні тощо. Відсутність переходів змушує людей перебігати дорогу в неналежному місці, наражаючи себе на небезпеку. У разі неможливості встановити світлофори широкі проїжджі частини, окрім переходів, повинні складатися з острівця безпеки.
- Освітлення. При чому, освітлюватись має не тільки вулиця, а і входи до будівель.
- Наявність парковок чи паркомісць. Без них водії ставлять авто на узбіччях, ускладнюючи рух пішоходів та автівок, а також створюючи потенційно аварійну ситуацію.
Крім того, важливе значення відіграє стан архітектури. Закинуті будівлі аж ніяк не сприяють безпечності міського середовища. Це, зокрема, стосується історичних пам'яток, власників яких необхідно зобов'язувати утримувати споруду у належному стані.
З нетерпінням чекаю на відомості щодо проєкту реконструкції вулиці Ентузіастів, а також його втілення. Сподіваюсь, що впроваджені рішення покажуть ефективність і будуть втілені на інших територіях міста.