Заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій наголосив, що передусім йтиметься про покращення інфраструктури. Особливу увагу звернуть на покращення доступності міста для людей з інвалідністю.

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Як зміниться вулиця

Планують, що для маломобільних категорій населення встановлять:

пандуси для входу у будівлю;

плавні з'їзди з тротуарів;

тактильні смуги для людей, які не бачать.

Важливо! Поява таких елементів має підвищити рівень безпеки пішоходів та пожвавити вулицю.

Крім того, мають намір облаштувати:

пішохідні переходи – наземні та підземні;

острівці безпеки у місцях, де неможливо встановити світлофори;

додаткове освітлення вулиці та входів до будівель;

парковки або окремі паркувальні місця.

"Реанімують" пам'ятки

Серед іншого, на вулиці Ентузіастів хочуть реставрувати архітектурні пам'ятки. Це стане обов'язком нинішніх власників історичних споруд.

Вулиці Ентузіастів у Києві / Карта Google

Десь відновлюють, а десь руйнують

Наприкінці серпня у Києві знесли історичну садибу Барбана ХІХ століття. Вона розташовувалася на вулиці Обсерваторній, 6.

Міністр культури України Олександр Ткаченко оцінив такі дії столичної влади як свавілля. Він заявив, що йому соромно через це.

Публікація Юрія Тація:

Нещодавно у Києві оголосили про створення найбезпечнішої вулиці. Нею стане вулиця Ентузіастів. Проєкт вулиці розробили турецькі експерти, а от його деталі поки що не розкривають.

Безпека – одна з нагальних потреб людини, яка Конституцією України проголошується однією з найвищих цінностей. І завдання міст – створити таку інфраструктуру, яка буде гарантією безпеки містян.

Про яку інфраструктуру йдеться? Досягнути вищого рівня безпеки дозволять такі елементи: