Заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций отметил, что прежде всего речь пойдет об улучшении инфраструктуры. Особое внимание обратят на улучшение доступности города для людей с инвалидностью.
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Как изменится улица
Планируют, что для маломобильных категорий населения установят:
- пандусы для входа в здания;
- плавные съезды с тротуаров;
- тактильные полосы для людей, которые не видят.
Кроме того, намерены обустроить:
- пешеходные переходы – наземные и подземные;
- островки безопасности в местах, где невозможно установить светофоры;
- дополнительное освещение улицы и входов в здания;
- парковки или отдельные парковочные места.
"Реанимируют" достопримечательности
Среди прочего на улице Энтузиастов хотят реставрировать архитектурные памятники. Это станет обязанностью нынешних владельцев исторических сооружений.
Улица Энтузиастов в Киеве / Карта Google
Где-то восстанавливают, а где-то разрушают
- В конце августа в Киеве снесли историческую усадьбу Барбана ХІХ века. Она располагалась на улице Обсерваторной, 6.
- Министр культуры Украины Александр Ткаченко оценил такие действия столичных властей как произвол. Он заявил, что ему стыдно за это.
Публикация Юрия Тация:
Недавно в Киеве объявили о создании самой безопасной улицы. Ею станет улица Энтузиастов. Проект улицы разработали турецкие эксперты, а вот его детали пока не раскрывают.
Безопасность – одна из насущных потребностей человека, которая Конституцией Украины провозглашается одной из самых высоких ценностей. И задача городов – создать такую инфраструктуру, которая будет гарантией безопасности горожан.
О какой инфраструктуре идет речь? Достичь высшего уровня безопасности позволят следующие элементы:
- Средства доступности для маломобильных категорий населения. Это пандусы для входа в здания, плавные съезды с тротуаров, тактильные полосы для людей, которые не видят и тому подобное. Такие элементы позволят не только гарантировать безопасное передвижение людей, но и сделать улицу более оживленной, что является также важным залогом защищенности.
- Пешеходные переходы – наземные, подземные и тому подобное. Отсутствие переходов заставляет людей перебегать дорогу в неположенном месте, подвергая себя опасности. В случае невозможности установить светофоры широкие проезжие части, кроме переходов, должны состоять из островка безопасности.
- Освещение. Причем, освещаться должна не только улица, но и входы в здания.
- Наличие парковок или паркомест. Без них водители ставят авто на обочинах, затрудняя движение пешеходов и автомобилей, а также создавая потенциально аварийную ситуацию.
- Кроме того, важное значение играет состояние архитектуры. Заброшенные здания отнюдь не способствуют безопасности городской среды. Это, в частности, касается исторических памятников, владельцев которых необходимо обязывать содержать сооружение в надлежащем состоянии.
С нетерпением жду сведения о проекте реконструкции улицы Энтузиастов, а также его воплощения. Надеюсь, что внедренные решения покажут эффективность и будут воплощены на других территориях города.