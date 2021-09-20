Заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций отметил, что прежде всего речь пойдет об улучшении инфраструктуры. Особое внимание обратят на улучшение доступности города для людей с инвалидностью.

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Как изменится улица

Планируют, что для маломобильных категорий населения установят:

  • пандусы для входа в здания;
  • плавные съезды с тротуаров;
  • тактильные полосы для людей, которые не видят.

Кроме того, намерены обустроить:

  • пешеходные переходы – наземные и подземные;
  • островки безопасности в местах, где невозможно установить светофоры;
  • дополнительное освещение улицы и входов в здания;
  • парковки или отдельные парковочные места.

"Реанимируют" достопримечательности

Среди прочего на улице Энтузиастов хотят реставрировать архитектурные памятники. Это станет обязанностью нынешних владельцев исторических сооружений.

Улица Энтузиастов в Киеве / Карта Google

Где-то восстанавливают, а где-то разрушают

Публикация Юрия Тация:

Недавно в Киеве объявили о создании самой безопасной улицы. Ею станет улица Энтузиастов. Проект улицы разработали турецкие эксперты, а вот его детали пока не раскрывают.

Безопасность – одна из насущных потребностей человека, которая Конституцией Украины провозглашается одной из самых высоких ценностей. И задача городов – создать такую инфраструктуру, которая будет гарантией безопасности горожан.

О какой инфраструктуре идет речь? Достичь высшего уровня безопасности позволят следующие элементы:

  • Средства доступности для маломобильных категорий населения. Это пандусы для входа в здания, плавные съезды с тротуаров, тактильные полосы для людей, которые не видят и тому подобное. Такие элементы позволят не только гарантировать безопасное передвижение людей, но и сделать улицу более оживленной, что является также важным залогом защищенности.
  • Пешеходные переходы – наземные, подземные и тому подобное. Отсутствие переходов заставляет людей перебегать дорогу в неположенном месте, подвергая себя опасности. В случае невозможности установить светофоры широкие проезжие части, кроме переходов, должны состоять из островка безопасности.
  • Освещение. Причем, освещаться должна не только улица, но и входы в здания.
  • Наличие парковок или паркомест. Без них водители ставят авто на обочинах, затрудняя движение пешеходов и автомобилей, а также создавая потенциально аварийную ситуацию.
  • Кроме того, важное значение играет состояние архитектуры. Заброшенные здания отнюдь не способствуют безопасности городской среды. Это, в частности, касается исторических памятников, владельцев которых необходимо обязывать содержать сооружение в надлежащем состоянии.

С нетерпением жду сведения о проекте реконструкции улицы Энтузиастов, а также его воплощения. Надеюсь, что внедренные решения покажут эффективность и будут воплощены на других территориях города.