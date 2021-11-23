В Киеве пошел первый снег: захватывающие кадры
Источник:телеграм-канал "Киев сейчас"
В сети появились кадры с первым снегом в Киеве этой осенью. Зимняя погода пришла в столицу после обеда 23 ноября.
Поскольку на улице плюсовая температура, осадки довольно быстро тают. Однако их уже успели заметить в центральных и других районах города. Снежинки пролетали на Подоле, Куреневке, Виноградаре и на площади Победы.
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Киевлян призвали "переобуться"
Синоптик Наталья Диденко напомнила на своей странице в фейсбуке, что из-за ухудшения погоды может осложниться движение на дорогах. Поэтому она призвала горожан заранее позаботиться о своем транспорте и продумать маршруты.
Обязательно – зимняя резина, включенные фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне,
– написала она.
Вечером в Киеве ожидается сильный снегопад / Карта из фейсбука Натальи Диденко
В Киеве пошел первый снег: смотрите видео
Текст публикации Натальи Диденко:
Внимание!
Дорогие киевляне и жители в окрестности!
Сегодня вечером, а где-то и раньше, будет идти снег! Карта.
Снег, кроме красивой романтической картинки, сразу может осложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах.
Поэтому позаботьтесь уже сейчас о пути и способах, по которым вы вечером будете возвращаться домой с работы, после дел или дружеских посиделок.
Обязательно – зимняя резина, включенные фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне.
Самочувствие также может быть некомфортным – ведь похолодание и фактически первый снег.
Прогноз на завтра уже в духовке, скоро будет. Еще раз – снег!