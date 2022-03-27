В Киеве постепенно открываются кофейни, СТО и магазины

Киев постепенно возвращается к привычной жизни. Так, в столице с каждым днем открывается все больше магазинов, кофеен, а также СТО.

Как отмечают в КГГА, по состоянию на 26 марта в Киеве работали 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, а также 360 станций технического обслуживания автомобилей.

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Кроме того, свои двери для клиентов открыли 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичных рынка и другие учреждения и организации.

Также напоминают, что можно с помощью приложения "Киев Цифровой" увидеть, что сейчас работает в столице. Отдельно карта доступна по этой ссылке.

В администрации столицы призывают предпринимателей поддерживать экономику страны. Если вы владелец заведения или другого бизнеса в Киеве – заполните эту форму, если восстанавливаете свою работу. Это позволит актуальным данным появиться в приложении "Киев цифровой".

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев, которые имеют такую возможность, работать. Он отметил, что каждый может стать частью экономического фронта. Уплата налогов позволяет не только функционировать государству, но и поддерживать должным образом украинскую армию.

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