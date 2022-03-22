Шмыгаль начал свой пост со следующей фразы: "Говорят, что битвы выигрывает армия, а войну – экономика".
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Глава правительства призывает украинцев работать
Денис Шмыгаль в очередной раз подчеркнул, что сейчас главная задача правительства и всех, кто не находится на передовой – обеспечить победу Украины на экономическом фронте. По его словам, государство должно работать, как и бизнес.
Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы,
– добавил глава Кабмина.
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