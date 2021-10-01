В Киеве и пригороде начали подготовку к Новому году: яркие фото "репетиции" праздника

На Софийской площади в Киеве начали подготовку к новогодне-рождественским праздникам. Организаторы сообщили об этом 29 сентября.

В частности, ответственные за обустройство праздничных локаций уже занялись подготовкой декораций, гирлянд и игрушек.

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Главная елка страны должна быть красавицей

В компании пообещали, что украсят елку возле Софии 10 000 украшений. Кроме того, ее украсят гирляндами теплого оттенка.

Праздник выйдет за пределы столицы

Как сообщило "Сегодня", Folk Ukraine планирует устроить новогодние ивенты не только в Киеве, но и в его пригородах. Например, в "Добропарке" уже 1 декабря стартует проект "Зима за городом" – первой заработает новогодняя ярмарка. Однако официальное открытие мероприятий в этом парке запланировано на 4 декабря.

До конца осени организаторы хотят возвести там тематическую входную группу и завершить обустройство бесплатного паркинга на 2000 машин. Посетить новогодний "Добропарк" можно будет до 19 января.

Вместо Санты будет Доброчар

Вход на главную елку Киевской области обойдется посетителям в 150 или 200 гривен.

Еще одной изюминкой "Добропарка" станет новый сказочный герой – символ зимних праздников – Доброчар. Он – своеобразная альтернатива Санта-Клаусу.

У нас будет открытая резиденция Доброчара. Это друг Санты, но он свой, родной – добрый украинский волшебник. Площадь его резиденции – 780 квадратных метров. Он сможет принимать детей круглый год – зимой, весной, летом и осенью. А вместо эльфов ему будут помогать трудолюбивые "добрики",

– рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

На первом этаже домика расположат гардероб, а наверху – волшебные лаборатории. Летом маленькие посетители смогут там рассматривать разные растения под микроскопом, а зимой будут учиться выдувать стеклянные игрушки для елки.

Также в резиденции Доброчара будет работать пекарня пряников, музей новогодних украшений и детская железная дорога.

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Шляпа раздора вернется

Приманкой "Добропарка" на Новый год должна стать и ведьминская шляпа, которая была причиной скандала накануне прошлых зимних праздников. Тогда она украшала верхушку главной елки Украины, но была демонтирована из-за возмущения в сети.

"Шляпу установят в парке, а под ней воздвигнут трон. Каждый желающий сможет посидеть под ней и загадать заветное желание, как это было в прошлом году на Софийской площади", – говорят в Folk Ukraine.

Глинтвейна и гирлянд хватит на всех

Впервые в Украине в "Добропарке" состоится фестиваль иллюминации. На нем посетители смогут полюбоваться яркими несколькометровыми 3D-снеговиками, оленями, пингвинами и другими зимне-сказочными символами.

Тем, кто захочет согреться, стоит посетить ярмарку, на которой в чанах на одну тонну будут варить чай и глинтвейн.

Уголок для любителей экстрима

Гостям главной елки Киевщины, среди прочего, предложат также экстремальные развлечения, такие как аттракционы, огромный каток и самую большую гору для катания на лыжах и санках. Интересно, что ощутить на ней зиму можно будет независимо от погоды, так как организаторы уже приобрели пушки для производства снега.

В "Добропарке" откроют главную елку Киевщины с рождественским городком / Фото "Сегодня"

Текст публикации Folk Ukraine:

Друзья, пришел момент поделиться с вами хорошими новостями!

Подготовка к новогодне-рождественскому проекту на Софийской площади началась! Готовим декорации, гирлянды и игрушки!

В этом году новогодняя красавица-елка будет наряжена в 10 000 елочных украшений и засияет гирляндами теплого цвета.

Хотите присоединиться к новогоднему проекту – пишите нам на почту folknewyear2022@gmail.com!

Празднику быть!