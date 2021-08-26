В Киеве простились с экс-главой КГГА Владимиром Бондаренко
Источник:ТСН
Владимир Бондаренко был главой КГГА и нардепом пяти созывов. Политик умер на 69 году жизни. Прощание с ним проходило в Михайловском златоверхом соборе.
Нардеп умер 24 августа. Он почти 30 лет своей жизни посвятил политике.
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В Киеве простились с Владимиром Боднаренко
Прощание с политиком состоялось в Михайловском златоверхом соборе. Туда пришли друзья и однопартийцы Боднаренко.
Среди них – мэр Киева Виталий Кличко, бывший мэр Александр Омельченко, а также нардепы, депутаты Киевсовета и бывшие чиновники,
– говорится в сообщении.
Предварительно священник Богдан Тимошенко сообщал, что после прощания в Михайловском златоверхом соборе, состоится заупокойная литургия в храме святого великомученика Димитрия Солунского, что в Этнографическом комплексе "Украинское село".Обратите внимание! Владимир Боднаренко занимался меценатством. Именно он создал этномузей "Украинское село" под Киевом.
Похоронить нардепа должны были в селе Гуровщина, что в Киево-Святошинском районе.
Коротко о деятельности Владимира Боднаренко
- Владимир Боднаренко 1952 года рождения. Родом у села Охиньки, что на Черниговщине.
- Он работал учителем, с 1986 года был заместителем, а с 1990 года – председателем исполкома Ленинградского райсовета Киева.
- В 1991 году – начальником управления – заместителем председателя Киевской горадминистрации.
- С 1996 года был заместителем министра – руководителя делами Минюста.
- Был нардепом 5 созывов. Работая в Верховной Раде, подготовил 141 законопроект.
- С марта по июнь 2014 года – возглавлял КГГА. Более того, баллотировался на должность городского головы Киева и, одновременно, в городской совет, возглавляя список Киевской городской организации партии "Батькивщина".