В Киеве работает большинство магазинов и аптек, все коммунальщики – в работе
10 марта 2022 , 17:54Читати новину українською
Источник:телеграм КГГА – официальный канал
Виталий Кличко заявил, что городская власть продолжает обеспечивать жизнедеятельность украинской столицы. Сейчас работают все коммунальные службы.
Кличко рассказал, что тепло, вода, свет и интернет есть.
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Но столица живет под угрозой вторжения. Поэтому мы продолжаем, вместе с военными, теробороной заботиться об укреплении Киева,
– подчеркнул мэр.
Кличко сообщил, что защитников города обеспечивают едой, снаряжением, которое поступает помощью от друзей Киева и Украины.
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