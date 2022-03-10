В Киеве работает большинство магазинов и аптек, все коммунальщики – в работе

Виталий Кличко заявил, что городская власть продолжает обеспечивать жизнедеятельность украинской столицы. Сейчас работают все коммунальные службы.

Кличко рассказал, что тепло, вода, свет и интернет есть.

Заметьте В Киеве возросло количество ДТП: городские власти призывают водителей соблюдать правила дорожного движения

Но столица живет под угрозой вторжения. Поэтому мы продолжаем, вместе с военными, теробороной заботиться об укреплении Киева,

– подчеркнул мэр.

Кличко сообщил, что защитников города обеспечивают едой, снаряжением, которое поступает помощью от друзей Киева и Украины.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Потери врага по состоянию на утро 10 марта: смотрите видео