Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга. Также людей просят без очереди пропускать скорые и автомобили, которые везут гуманитарную помощь.

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В Киеве возросло количество ДТП: городские власти призывают водителей соблюдать правила дорожного движения,

– говорится в сообщении.

Также киевлян просят не выезжать в город и не выходить из дома без надобности. Если сообщают о воздушной тревоге, нужно немедленно бежать в укрытие гражданской защиты.

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