Стоит прочесть Россияне заранее знали, что бомбят именно роддом: о нем заговорили за 4 часа до атаки
Автобусу снесло крышу
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В Городище 9 марта произошло ДТП с участием автобуса, который эвакуировал людей в Черновцы. В результате аварии 9 пассажиров получили травмы.
Источник:"Суспільне. Новини"
Стоит прочесть Россияне заранее знали, что бомбят именно роддом: о нем заговорили за 4 часа до атаки
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