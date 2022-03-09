Евакуаційний автобус потрапив у нищівну ДТП на Черкащині: є травмовані

Речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк розповіла, що повідомлення про аварію з евакуаційним автобусом надійшло о 20:00. Рух транспорту цією ділянкою дороги обмежили до усунення наслідків ДТП.

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Автобусу знесло дах

Речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок розповіла, що водій 2-поверхового пасажирського автобуса не розрахував габарити та не зміг проїхати під мостом. Внаслідок цього в нього пошкодився дах.

Очевидець повідомив про травмованих дітей та дорослих. До місця події виїхали 7 бригад екстреної медичної допомоги. Автобус прямував до Чернівців. Зокрема, в ньому були й мешканці Харківщини. Зі слів водія, в автобусі перебували 24 пасажири,

– додала речниця.

Фахівці оглянули та надали допомогу всім учасникам аварії на місці події. До Городищенського районного територіального медичного об'єднання медики доправили 9 травмованих:

У трьох дітей віком 7, 10 та 11 років, а також у 18-річної дівчини була гостра стресова реакція.

Троє дорослих отримали рубані та різані рани голови, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.

Ще одна жінка отримала забій хребта.

За попередніми даними, у водія діагностували гостру стресову реакцію та гіпертонічний криз.



9 людей отримали травми / Фото Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

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