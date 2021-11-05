В Киеве сбой в движении общественного транспорта, чиновники ввели оперативное положение

В результате усиления карантинных ограничений в Киеве, несмотря на то, что трафик в городе должен был бы уменьшиться, все произошло наоборот. Непривитые жители столицы стали больше пользоваться собственным транспортом и такси, лишь бы добраться на работу.

5 ноября из-за чрезвычайного наплыва машин на Троещине работникам Киевпасстранса пришлось обращаться в полицию. По предварительным данным, водители-нарушители массово начали выезжать на полосы для движения общественного транспорта и образовали там огромную пробку.

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Поэтому автобусы и троллейбусы физически не могут проехать и ездят с отклонением от расписания.

Какой общественный транспорт Киева двигается хаотично

Как отметили чиновники, в результате очень серьезной загрузки проспекта Маяковского, бульвара Перова и проспекта Шухевича задерживаются движения:

автобусов №21, 73, 100, 101, 114;

троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к.

Чиновники говорят, что вызвали на место происшествия полицию, чтобы правоохранители помогли разблокировать нормальное движение коммунального транспорта.

Кроме того, руководители Киевпасстранса ввели оперативное положение №4, предусматривающее движение транспорта без соблюдения им расписания.