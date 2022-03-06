В Киеве, Чернигове и Житомире – воздушная тревога

В столице 6 марта, в 10:57 снова сообщили о воздушной тревоге. Впоследствии сирены взвыли и в Чернигове, и Житомире.

В Киеве в очередной раз возникла угроза атаки врага. Поэтому в городе раздаются сирены.

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Воздушная тревога в Киеве

Об опасности в столице известили в 10:57. Уже в 11.02 о воздушной тревоге сообщили также в Чернигове и Житомире. Местным жителям следует спуститься в укрытие и оставаться там до сигнала об отбое тревоги.

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